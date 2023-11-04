В Крыму воздушная тревога, Севастопольская бухта в дыму

В аннексированном Крыму объявили воздушную тревогу, оккупанты заявляют, что устроили дымовую завесу в Севастопольской бухте.

Источник: так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, "Крым Реалии"

Детали: СМИ сообщают, что в Крыму объявили воздушную тревогу.

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Оккупанты в соцсетях уже сообщили об "успешной работе ППО".

В Севастополе виден дым, оккупанты сообщают, якобы все в порядке.

Прямая речь Развожаева: "Дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки".

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Обновлено: "Радио Свобода" и оккупационные каналы сообщают о взрывах в Керчи.

По данным телеграмм-каналов, может быть попадание в судоремонтный завод в Керчи.

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов говорит, якобы в районе завода сработала ПВО России, а обломки "упали на территорию доков".