В Крыму воздушная тревога, Севастопольская бухта в дыму
В аннексированном Крыму объявили воздушную тревогу, оккупанты заявляют, что устроили дымовую завесу в Севастопольской бухте.
Источник: так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, "Крым Реалии"
Детали: СМИ сообщают, что в Крыму объявили воздушную тревогу.
Оккупанты в соцсетях уже сообщили об "успешной работе ППО".
В Севастополе виден дым, оккупанты сообщают, якобы все в порядке.
Прямая речь Развожаева: "Дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки".
Обновлено: "Радио Свобода" и оккупационные каналы сообщают о взрывах в Керчи.
По данным телеграмм-каналов, может быть попадание в судоремонтный завод в Керчи.
Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов говорит, якобы в районе завода сработала ПВО России, а обломки "упали на территорию доков".