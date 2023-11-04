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Силы ПВО сбили три "Искандера" в субботу

Роман ПетренкоСуббота, 4 ноября 2023, 19:54
Силы ПВО сбили три Искандера в субботу
инфографика: вс

Воздушные силы сообщили о сбитии трех "Искандер-К" вечером в воскресенье, 4 ноября.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Вечером 4 ноября враг атаковал крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровскую и Полтавскую области.

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В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВС Украины уничтожено три крылатые ракеты "Искандер-К".

Детали: Воздухоплаватели не уточнили, сколько всего крылатых ракет запустила Россия 4 ноября.

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Темы: Воздушные силы ВСУПВО
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