Силы ПВО сбили три "Искандера" в субботу
Суббота, 4 ноября 2023, 19:54
Воздушные силы сообщили о сбитии трех "Искандер-К" вечером в воскресенье, 4 ноября.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Вечером 4 ноября враг атаковал крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровскую и Полтавскую области.
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В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВС Украины уничтожено три крылатые ракеты "Искандер-К".
Детали: Воздухоплаватели не уточнили, сколько всего крылатых ракет запустила Россия 4 ноября.
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