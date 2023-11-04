Россия ударила по военным ВСУ, которых собрали на награждение: погибли более 20 бойцов

Российская армия нанесла удар по украинским воинам в прифронтовом селе Запорожья, которых, вероятно, собрали в одном месте, чтобы наградить в честь Дня артиллерии, предварительно речь может идти о более 20 погибших.

Источник: собеседник УП в МВД, председатель Закарпатской ОГА Виктор Мыкыта, военные в соцсетях, Центр стратегических коммуникаций

Детали: В соцсетях появилось видео одного из военных, который сообщил, что в бригаде, которая стоит в Запорожской области, произошло чрезвычайное происшествие. По его словам, один из офицеров решил провести торжественное награждение бригады в прифронтовом селе.

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Военный добавил, что погибло "очень много" защитников и гражданского населения.

Источник "Украинской правды" в МВД подтвердил это событие.

Дословно: "03.11.2023 года около 10:00-11:00 часов во время вручения наград бойцам ВСУ на территории прифронтовой зоны Запорожской области в результате попадания ракеты в место, где собственно происходило награждение - погибло предварительно более 20 военных, в том числе бывший руководитель Хмельницкого областного РТЦК Возный Владимир Николаевич, недавно переведенный на службу в РТЦК Запорожской области".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Об этой информации косвенно сообщает и глава Закарпатской области Виктор Мыкыта.

Сама 128 бригада пока не предоставляет никакой информации. "Украинская правда" также обратилась к ОСУВ "Таврия" за комментарием, но пока не получила ответа.

Прямая речь Мыкыты: "Прошу всех земляков, общины, предпринимателей в заведениях общественного питания воздержаться в следующие несколько дней от любых развлекательных мероприятий, концертов и т.д....

После официальной информации и с разрешения 128-й ОГШБр будет распоряжение о чествовании павших воинов".

Обновлено: Стратком позже тоже написал об этом событии.

По данным военных, россияне попали ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие, также ранения различной степени тяжести получили и местные жители.