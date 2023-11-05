Израиль отреагировал на отзыв Турцией посла

В МИД Израиля отзыв Турцией своего посла в Израиле назвали "еще одним шагом турецкого президента, который стоит на стороне ХАМАС".

Источник: спикер МИД Израиля Лиор Хаят в соцсети Х (Twitter)

Прямая речь: "Решение турецкого правительства отозвать своего посла в то время, как Государство Израиль находится в разгаре войны самообороны, навязанной ему террористической организацией, хуже ИГИЛ, является ещё одним шагом турецкого президента, который стоит на стороне террористической организации ХАМАС".

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Детали: Хаят заявил, что "террористы ХАМАС жестоко убили более 1400 израильтян и 240 похитили, среди них - младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

Он добавил, что террористы ХАМАС используют население Газы как живой щит и препятствуют его перемещению в безопасные районы, похищая у него топливо, еду и питьевую воду.

"ХАМАС совершает военные преступления и преступления против человечности и является настоящим врагом палестинского народа", - подчеркнул Хаят.

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Что предшествовало: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что он разорвал контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньягу после войны в Газе.

Турция отозвала своего посла в Израиле в знак протеста против "продолжающихся бомбардировок осажденного сектора Газа".