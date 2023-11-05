В Киеве расследуют конфликт с избиением во время комендантской между полицией и пограничником

Во время комендантского часа в столице произошел конфликт между полицейским и пограничником: правоохранители начали служебные проверки, а прокуратура - уголовное производство.

Источник: полиция Киева, спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП, Киевская городская прокуратура

Детали: В сети интернет появилось видео, на котором в отделении полицейский бьет военного. По предварительной информации, отмечалось, что это пограничник, которого задержали во время комендантского часа на железнодорожном вокзале, где он ждал поезда.

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Полиция утверждает, что пограничник был пьян и вел себя агрессивно. В Госпогранслужбе подтверждают, что боец возвращался к месту расположения части после прохождения ВВК, и обещают установить все обстоятельства, которые могли привести к конфликту. По словам бойца ГПСУ, на состояние опьянения его не проверяли.

Позиция полиции: Инцидент произошел ночью 3 ноября. Во время патрулирования по городу наряд полиции обнаружил мужчину, который находился на улице в комендантский час.

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Оперативник Шевченковского управления полиции обратился к прохожему с целью проверить его документы и поинтересовался, почему он находится на улице во время комендантского часа.

В этот момент к ним подошел выпивший мужчина в камуфляже, начал агрессивно себя вести и несколько раз толкнул оперативника, отмечают в полиции. Работник полиции пригласил незнакомца пройти в участок для проверки его личности. Впрочем, последний игнорировал законные требования полицейского и продолжал конфликтовать, утверждают полицейские.

Полиция публикует видео с нагрудной камеры своего сотрудника, где вероятно зафиксировано начало конфликта.

Дословно полиция: "Как стало известно впоследствии, мужчина несет службу в одном из пограничных подразделений.

Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Руководством полиции инициирована служебная проверка с целью предоставления правовой оценки действиям участников инцидента".

Прямая речь Демченко: ГПСУ выступает за объективность в этой ситуации. Управление пограничного отряда, где служит военный, также назначило служебное расследование для полной и достоверной информации о том, что произошло.

Военный, имеющий акубаротравму, после прохождения военно-врачебной комиссии в тот день возвращался из Киева к месту расположения части. Его поезд отходил с железнодорожного вокзала ночью. Там он и находился на момент начала комендантского часа. Что привело к конфликту и его детальные обстоятельства - сможем более подробно сказать после всех мероприятий проверки.

Поддерживаем связь с национальной полицией, чтобы все было объективно.

По словам бойца ГПСУ, его не направляли на освидетельствование на предмет алкогольного опьянения, хотя и утверждалось, что он был пьян. Поэтому и нуждаемся в установлении объективной картины того, что произошло".

Обновлено: Столичная прокуратура сообщила, что начала уголовное производство в связи с обнародованием видео инцидента с военнослужащим в районном управлении полиции в Киеве

Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 365 УК Украины - превышение власти или служебных полномочий.

Уверяется, что в рамках следствия проводятся мероприятия по установлению обстоятельств инцидента, его участников и возможных свидетелей.

Прокуроры будут обрабатывать все распространенные видео и записи с камер видеонаблюдения в Шевченковском управления полиции.