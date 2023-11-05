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СМИ: визит Зеленского в Израиль "завис" из-за утечки с медиа

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 ноября 2023, 12:16
СМИ: визит Зеленского в Израиль завис из-за утечки с медиа
фото: getty

Президент Владимир Зеленский планировал приехать в Израиль на следующей неделе, но эта поездка не состоялась из-за утечки информации о ней в новостях израильского канала.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на анонимного украинского дипломата

Детали: По данным дипломата, Зеленский хотел, чтобы эта поездка стала публично известной только тогда, когда он станет на израильскую землю.

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Он добавил, что Зеленский сейчас якобы "очень разочарован".

Предыстория: В октябре это же издание писало, что Израиль ответил отказом на запрос Офиса президента с просьбой дать согласие на официальный визит Зеленского в страну после нападения со стороны исламистской группировки ХАМАС.

На днях израильские медиа сообщили, что подготовка к визиту Зеленского в Израиль идет "полным ходом".

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Темы: ЗеленскийИзраильмедиа
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