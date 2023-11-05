СМИ: визит Зеленского в Израиль "завис" из-за утечки с медиа
Президент Владимир Зеленский планировал приехать в Израиль на следующей неделе, но эта поездка не состоялась из-за утечки информации о ней в новостях израильского канала.
Источник: The Times of Israel со ссылкой на анонимного украинского дипломата
Детали: По данным дипломата, Зеленский хотел, чтобы эта поездка стала публично известной только тогда, когда он станет на израильскую землю.
Он добавил, что Зеленский сейчас якобы "очень разочарован".
Предыстория: В октябре это же издание писало, что Израиль ответил отказом на запрос Офиса президента с просьбой дать согласие на официальный визит Зеленского в страну после нападения со стороны исламистской группировки ХАМАС.
На днях израильские медиа сообщили, что подготовка к визиту Зеленского в Израиль идет "полным ходом".