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Зеленский: Если Россия убьет нас всех, то нападет на страны НАТО

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 ноября 2023, 16:51
Зеленский: Если Россия убьет нас всех, то нападет на страны НАТО
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский предупреждает, что опасной "альтернативой" продолжению поддержки Украины для стран Запада может стать нападение России на одну из стран НАТО.

Источник: Зеленский в интервью программе "Встреча с прессой" на телеканале NBC

Прямая речь: "Если Россия убьет всех нас, она нападет на страны НАТО, и вы пошлете туда своих сыновей и дочерей. И это будет – извините, но цена будет выше".

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Детали: По словам Зеленского, важно, чтобы союзники Украины продолжали оказывать поддержку, поскольку Киев защищает общие ценности, такие как демократия.

Зеленский также повторил свои призывы получить от США больше систем противовоздушной обороны, отметив, что Украине особенно нужны беспилотники, которые могут атаковать и собирать разведывательную информацию. По его словам, Украина начала производить некоторые беспилотники, но нуждается в большем. Без такой помощи украинцам будет трудно "сделать шаг вперед", сказал президент.

Прямая речь: "Нам нужно спасти нашу страну. Поэтому один из способов – совместное производство средств противовоздушной обороны.

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Но в это время, во время нашего совместного производства, наше послание к миру, к Соединенным Штатам, к Европе, к Азии: дать нам некоторые системы противовоздушной обороны, просто использовать их, просто арендовать их, арендовать на этот период, особенно зимой. Зима – это очень сложный период".

Темы: ЗеленскийСШАНАТОРосcия
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