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Россияне атаковали объект инфраструктуры в Одесской области, есть раненые

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 ноября 2023, 17:38
Россияне атаковали объект инфраструктуры в Одесской области, есть раненые
ракета Х-31П, фото missilery.info

Россияне попали в объект инфраструктуры в Одесской области, в то же время над Криворожским районом Днепропетровщины уничтожена вражеская ракета.

Источник: Силы обороны юга Украины

Дословно: "Среди дня с самолетов тактической авиации, из акватории Черного моря, (враг) направил противорадиолокационную ракету Х-31П по Одесской области и управляемую Х-59 – по Днепропетровской области.

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В Одесской области – приоритеты врага сосредоточены на противодействии гражданскому судоходству. Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания. Пострадали три сотрудника. Взрывная волна нанесла повреждения и окружающим домам.

Над Криворожьем силами противовоздушной обороны ракета уничтожена. Люди не пострадали".

Что предшествовало: В Одессе днем 5 ноября были слышны взрывы.

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Темы: Одесская областьвойнаДнепропетровская область
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