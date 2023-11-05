Россияне атаковали объект инфраструктуры в Одесской области, есть раненые

Россияне попали в объект инфраструктуры в Одесской области, в то же время над Криворожским районом Днепропетровщины уничтожена вражеская ракета.

Источник: Силы обороны юга Украины

Дословно: "Среди дня с самолетов тактической авиации, из акватории Черного моря, (враг) направил противорадиолокационную ракету Х-31П по Одесской области и управляемую Х-59 – по Днепропетровской области.

Реклама:

В Одесской области – приоритеты врага сосредоточены на противодействии гражданскому судоходству. Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания. Пострадали три сотрудника. Взрывная волна нанесла повреждения и окружающим домам.

Над Криворожьем силами противовоздушной обороны ракета уничтожена. Люди не пострадали".

Что предшествовало: В Одессе днем 5 ноября были слышны взрывы.