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Зеленский пригласил в Украину Трампа, чтобы объяснить невозможность его "мирного плана"

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 5 ноября 2023, 18:59
Зеленский пригласил в Украину Трампа, чтобы объяснить невозможность его мирного плана
Владимир Зеленский и Дональд Трамп, фото ОП

Президент Владимир Зеленский предложил экс-президенту США Дональду Трампу, который обещал в роли президента завершить войну между Россией и Украиной за один день, приехать в Украину.

Источник: Зеленский в интервью NBC в программе "Meet the Press", вышедшей в эфир в воскресенье, пишет "Европейская правда"

Детали: Ведущая спросила Зеленского, что бы он ответил Дональду Трампу, который заявлял, что мог бы завершить российско-украинскую войну за 24 часа, если переизберется президентом.

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Прямая речь Зеленского: "Что я могу сказать? Мы его также будем рады приветствовать. Президент Байден уже был здесь, и он, думаю, понял некоторые вещи, которые, по моему мнению, можно понять, только находясь здесь (в Украине – Ред.)... Мне нужно будет не более 24 минут, чтобы объяснить президенту Трампу, что он не может что-то сделать с этой войной, обеспечить мир – из-за Путина. Если – всегда есть "если" – если он не пытается и не готов сдать нашу территорию этому ужасному человеку.

Если он не собирается сдавать ее, сдавать нашу независимость – он ничего не сможет с этим сделать. Поэтому мы будем очень рады приветствовать его здесь".

Больше деталей: На вопрос ведущей, контактировал ли Зеленский как-то с Дональдом Трампом после того, как он ушел с должности, Зеленский ответил отрицательно.

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"И поэтому мы будем рады его видеть", – добавил он.

Зеленского спросили также, будет ли, по его мнению, Трамп поддерживать Украину в случае переизбрания. "Честно, не знаю", – ответил он.

"Многое зависит не только от президента, но и от мнения американцев, американского общества. Это важно и в США, и в ЕС – позиция обычных людей. Это об их поддержке. Это их деньги. Это зависит от них", – добавил он.

Что предшествовало: В более давнем интервью Зеленский призвал Трампа публично поделиться своими мирными планами по быстрому прекращению развязанной Россией войны.

Ранее NBC News сообщил, что чиновники из США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность мирных переговоров с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что никто в ЕС и США не давит на него и не подталкивает к переговорам.

Темы: ЗеленскийТрамп
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