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Зеленский обматерил Путина в эфире NBC

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 ноября 2023, 20:01
Зеленский обматерил Путина в эфире NBC
Зеленский в эфире NBC говорит о Путине, скриншот видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не готовы отдать свою свободу "гребаному террористу" Владимиру Путину.

Источник: Зеленский в эфире программе "Meet the Press" американского телеканала NBC news

Прямая речь: "У меня много силы. Но, даже если мы чувствуем себя сильными и имеем много энергии, это не значит, что мы хотим воевать всю нашу жизнь, потому что цена велика, потому что война забирает лучших из нас, лучших героев, лучших мужчин, женщин и детей.

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Но мы не готовы отдать свою свободу этому гребаному (f---ing) террористу Путину. Вот почему мы воюем".

Темы: ЗеленскийПутинвойна
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