ЦАХАЛ заявил, что полностью окружил город Газа и разделил анклав пополам

Израильские военные заявили, что полностью окружили город Газа и разделили прибрежный анклав пополам.

Источник: представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари, начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви, сообщает The Times of Israel

Детали: Хагари заявил, что израильские войска полностью окружили город Газа и разделили Сектор Газы пополам.

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По его словам, войска во главе с разведывательным подразделением бригады "Голани" "достигли береговой линии и удерживают ее".

"Сегодня существует северная Газа и южная Газа", - сказал Хагари.

По его словам, ЦАХАЛ по-прежнему позволит гражданскому населению покинуть северную часть Газы и поехать на юг.

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Вместе с тем, начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви заявил, что израильские военные "готовы в любой момент перейти в наступление на севере" страны, поскольку в течение последних недель они обороняются от ежедневных ракетных обстрелов со стороны ливанской Хезболлы.

"Мы поставили себе цель восстановить значительно лучшую ситуацию с безопасностью на границах, не только в Секторе Газы", - сказал он во время оценки в 210-й дивизии на севере Израиля.

"Мы готовы в любой момент перейти в наступление на севере. Мы понимаем, что это может произойти, и мы доверяем вам, что оборона здесь сильная", - добавил он.