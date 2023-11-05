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В Украине наблюдали "северное сияние"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 ноября 2023, 23:36
В Украине наблюдали северное сияние
"Северное сияние" на Киевщине 5 ноября, фото: Бучанский городской совет

В воскресенье вечером в разных регионах Украины можно было наблюдать редкое атмосферное явление - "северное сияние" красного цвета.

Источник: Суспільне, hromadske, харьковский астроном Владимир Кажанов в Facebook

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Детали: О "северном сиянии" сообщали в Киевской области. В частности, Бучанский городской совет написал, что над громадой наблюдается северное сияние "Аврора" и опубликовал фото.

Краматорский городской совет написал о явлении в Донецкой области.

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Также красное небо наблюдали в Харьковской, Черниговской, Одесской, а также в Запорожской, Херсонской и Кировоградской областях.

Харьковский астроном Владимир Кажанов объяснил, что небо красного цвета наблюдают в разных областях Украины из-за геомагнитной бури.

Дословно Кажанов: "В ночь с 5 на 6 ноября 2023 г. в Украине и многих странах Северного полушария Земли наблюдается яркое полярное сияние! На данный момент актуально и для северных стран Европы.

Произошла мощная геомагнитная буря (Кр7 на 17:40 UTC), связанная с бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, произошедшим на Солнце несколько дней назад".

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