Путин пойдет на выборы и сможет оставаться у власти еще 6 лет – СМИ

Российский диктатор Владимир Путин решил участвовать в мартовских президентских выборах, что позволит ему оставаться у власти в России как минимум до 2030 года.

Источник: "Reuters" со ссылкой на шесть источников

Прямая речь одного из источников: "Решение принято – он будет баллотироваться".

Реклама:

Детали: Другие собеседники "Reuters" подтвердили эту информацию.

Один из источников, знакомый с планами Кремля, сообщил, что советники Путина готовятся к его участию в выборах.

Источники говорили с изданием на условиях анонимности.

ВИДЕО ДНЯ

Иностранный дипломатический источник, который также пожелал остаться неизвестным, заявил, что Путин принял это решение недавно и что объявят об этом в ближайшее время.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев. В сентябре Песков заявил, что если Путин решит баллотироваться, то никто не сможет составить ему конкуренцию.

Согласно официальным опросам общественного мнения, российский диктатор имеет рейтинг одобрения 80% избирателей в России.

Так что для Путина выборы являются формальностью: если он будет баллотироваться – при поддержке государства, государственных СМИ и почти полном отсутствии инакомыслия в обществе, он наверняка победит, отмечает "Reuters".

Путин может не иметь реальных конкурентов на выборах.

Хотя многие иностранные дипломаты, шпионы и чиновники ожидают, что Путин останется у власти пожизненно, до сих пор не было никакого конкретного подтверждения его планов баллотироваться на президентских выборах в марте 2024 года.

Владимир Путин, которому Борис Ельцин передал президентский пост в последний день 1999 года, уже находится на посту президента дольше, чем любой другой российский правитель со времен Иосифа Сталина, превзойдя даже 18-летний срок пребывания на посту Леонида Брежнева.

7 октября 2023 года Путину исполнился 71 год. Вскоре после этого Кремль отверг сообщения о том, что Путин нездоров, как дезинформацию, распространенную Западом.

Справка: В 2008 году в Российской Федерации был установлен президентский срок в 6 лет, он стал применяться в отношении президентов, избранных после принятия соответствующих поправок: начиная с выборов 2012 года.

Благодаря поправкам к Конституции РФ, внесенным в 2020 году, Путин имеет право быть избранными на должность президента ещё два раза, начиная с 2024 года.