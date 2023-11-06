Теплый ноябрь поставил новые рекорды на Киевщине
Понедельник, 6 ноября 2023, 13:39
В Киевской области были зафиксированы новые температурные рекорды.
Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в соцсетях
Детали: Отмечается, что 4 ноября 2023 года на Метеорологической станции Барышевка были зафиксированы новые рекорды:
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Средняя суточная температура воздуха достигла +12.9°С (предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году: +12.5°С).
Маскимальная суточная температура воздуха достигла отметки +16.1°С. Предыдущий рекорд был в 1996 году: +15.0°С.