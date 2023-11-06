За октябрь россияне изготовили 115 высокоточных ракет, всего у них 870 - разведка

Россия в течение октября изготовила 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

Источник: ГУР со ссылкой на интервью Скибицкого интервью РБК-Украина

Детали: По словам представителя разведки, среди этих 115 ракет:

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40 крылатых ракет Х-101;

30 баллистических ракет "Искандер-М";

20 крылатых ракет "Калибр";

12 крылатых ракет "Искандер-К";

9 крылатых ракет Х-32;

4 аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Всего, по данным разведки, в запасах России есть около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня.

Скибицкий считает, что россияне выжидают увеличения нагрузок на энергосистему Украины, чтобы начать снова бить по энергетике.

Прямая речь представителя ГУР: "Такое может быть во время наступления холодов, когда потребление электроэнергии выйдет на пиковые показатели осенне-зимнего периода − россияне выжидают падения температуры ниже нуля".