Урсула фон дер Ляйен: Цель ЕС - справедливый мир в Украине, а не еще один замороженный конфликт

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью Европейского Союза должен оставаться устойчивый и справедливый мир в Украине, а не замороженный конфликт, В этом контексте она представила три цели, которые ЕС должен преследовать.

Источник: Урсула фон дер Ляйен на конференции послов ЕС в Брюсселе в понедельник, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Пока война затягивается, и пока мы продолжаем удовлетворять ежедневные потребности украинцев, мы также должны пытаться сосредоточиться на пути вперед и на том, что означает поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

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Детали: По ее словам, целями которые Евросоюз должен преследовать в отношении Украины, являются:

Во-первых, "справедливый и длительный мир, а не еще один замороженный конфликт". "Никто не хочет мира больше, чем украинцы", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

По ее словам, основной путь к достижению этого – "формула мира" президента Зеленского. Именно поэтому она призвала послов продолжать работать, чтобы собрать все больше и больше поддержки для "формулы мира" со стороны стран по всему миру.

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"Во-вторых, Украина нуждается в долгосрочной безопасности. Мы должны обеспечить устойчивую военную силу, способную защитить Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. Чтобы история не повторилась", – отметила фон дер Ляйен.

Это, по ее словам, требует наращивания мощностей европейской оборонной промышленности: "Мы должны гарантировать, что ни одно промышленное узкое место не помешает нам защищать Европу и оказывать полную поддержку Украине".

"В-третьих, лучший способ обеспечить Украине стабильность и процветание в среднесрочной и долгосрочной перспективе – это членство в Европейском Союзе. Чтобы Украина выздоровела – Европа является ответом. Чтобы еще больше укрепить украинскую демократию – Европа является ответом. Чтобы защитить Украину от будущих вмешательств – опять же, Европа является ответом", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

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