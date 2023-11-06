Польские перевозчики начали блокаду украинской границы: на 3-х участках движение затруднено

Десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной в Гребенном, Дорогуске и Корчевой. Ключевое требование польских перевозчиков - возвращение системы выдачи разрешений для работы в ЕС украинских перевозчиков.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24

Детали: Участники блокады требуют введения коммерческих разрешений для украинских перевозчиков и сокращения их количества до уровня, существовавшего до российского вторжения в Украину.

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Фото: Rafał Mekler/Twitter

Водителей легковых автомобилей, автобусов и транспортных средств, перевозящих живых животных, а также гуманитарную и военную помощь, обещают пропускать.

Rafał Mekler/Twitter

В Госпогранслужбе Украины уже предупредили, что движение грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова", "Рава-Русская – Гребенне" затруднено. Осложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд.

"Организаторы протеста планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили с грузами безопасности, гуманитарного характера, те, которые перевозят животных, скоропортящиеся продукты и т.д.", – говорится в сообщении.

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Ключевое требование польских перевозчиков – возвращение системы выдачи разрешений для работы в ЕС украинских перевозчиков.

После начала полномасштабной войны с РФ Евросоюз пошел на беспрецедентные шаги для поддержки украинской экономики и на год отменил необходимость получения украинцами упомянутых разрешений. А летом этого года ЕС продлил действие этой нормы до июня 2024 года.

Теперь польские перевозчики требуют отменить эту льготу в принципе и вернуть старую разрешительную систему.

Еще одно требование – ужесточение правил перевозок по ЕКМТ, сертификату Европейской конференции министров транспорта.

Киев планирует обсуждать этот вопрос не только с властями Польши, но и с Еврокомиссией.

Подробное объяснение о том, почему польские дальнобойщики хотят заблокировать украинскую границу, читайте в статье "ЕП".