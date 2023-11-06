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В России предлагают создать "министерство счастья"

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 6 ноября 2023, 17:22
В России предлагают создать министерство счастья
Матвиенко, Риа новости

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила создать в стране "министерство счастья" и принять закон о "всеобщем счастье".

Источник: The Insider

Прямая речь: "Немедленно, закон о всеобщем счастье! Вы знаете, я мечтаю и даже предлагала - давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет того: а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей счастливее?

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Пока группа поддержки у меня маленькая, присоединяйтесь. Я думаю, что придет время, когда мы создадим в России министерство счастья".

Детали: Как сообщает The Insider, в 2019 году Матвиенко рассказывала, что идею "министерства счастья" увидела во время поездки в ОАЭ.

Справочно: Матвиенко - руководитель "верхней" палаты российского парламента, это одна из высших государственных должностей.

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После начала полномасштабного вторжения стало известно, что у нее есть вилла неподалеку Венеции. Еще одной виллой владеет ее сын, который живет в Италии. В возрасте 36 лет сын имел огромное состояние, которое по состоянию на 2009 год уже оценивалось в 1 миллиард долларов. Состояние самой же чиновницы, по информации СМИ, превышает 1 миллиард российских рублей.

Матвиенко называют "иконой коррупции".

Темы: Росcияпропаганда
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