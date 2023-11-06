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"Сливал" конспиративные базы ССО во время оккупации Херсона: предатель получил 15 лет

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 ноября 2023, 19:01
Сливал конспиративные базы ССО во время оккупации Херсона: предатель получил 15 лет
фото прокуратуры

В Одессе к 15 годам заключения приговорили предателя, который "сливал" конспиративные базы Сил спецопераций ВСУ во время оккупации Херсона.

Источник: Одесская областная прокуратура, управление СБУ в Одесской области, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Житель Херсона (по данным источника УП, это Владислав Музалев, 1989 года рождения -ред.) признан виновным в государственной измене и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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Прокуроры в суде доказали, что осужденный после захвата врагом Херсона, с помощью знакомой - волонтера, вошел в состав оперативно-боевой группы Сил специальных операций ВСУ, которые привлекали его к выполнению оперативно-боевых задач на южном фронте.

Однако через некоторое время предатель перешел на сторону российских оккупантов и предложил им свою помощь в проведении разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

Он передал российским спецслужбам адреса конспиративных квартир и персональные данные членов группы ССО ВСУ, которые выполняли боевые задачи на временно оккупированной территории. Также "раскрыл" врагу места расположения хранилищ с оружием и боеприпасами.

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Полученную информацию представители российских вооруженных сил и ФСБ РФ использовали для захвата в плен нескольких украинских военнослужащих с их семьями.

Кроме того, вражеский информатор слил данные волонтера, которая помогала украинским защитникам. Оккупанты удерживали ее в плену в течение 116 суток.

Контрразведчики СБУ задержали предателя вместе с сообщником во время стабилизационных мероприятий в Херсоне в январе 2023 года.

Отмечается, что до приговора суда он находился под стражей.

Темы: госизменаССОХерсоноккупация
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