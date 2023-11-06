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Более 60% украинцев полностью отказались от русскоязычного контента – исследование

Татьяна ОлейникПонедельник, 6 ноября 2023, 19:43
Более 60% украинцев полностью отказались от русскоязычного контента – исследование
Иллюстративные фото - Getty Images

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 62% украинцев полностью отказались от русскоговорящего контента.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на презентацию результатов социологического исследования "Культурные практики населения Украины в условиях войны"

Детали: Полностью отказались смотреть и читать русскоязычный контент 62% украинцев и предпочитают украиноязычный.

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31% значительно снизили потребление русскоязычного контента и значительно увеличили потребление украиноязычного. 7% стали больше читать на иностранном языке, но не на русском.

В общем, у 78% граждан во время полномасштабной войны изменился языковой аспект контента, а у 22% остался неизменным.

Также 59% людей стали больше читать/смотреть новости, аналитику и политические шоу. 14% стали чаще просматривать документальные фильмы, а 13% граждан стали больше потреблять развлекательный контент.

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Справка: Социологическое исследование "Культурные практики населения Украины в условиях войны" провела общественная организация "Демократические инициативы молодежи" при финансовой поддержке Украинского культурного фонда.

Исследование проводилось в три этапа – телефонные опросы, фокус-групповые дискуссии и экспертные интервью. Количество респондентов – более тысячи.

В ходе исследования проведен анализ количественных и качественных характеристик культурных практик населения Украины во время полномасштабной войны.

Проведен сравнительный анализ культурных практик в мирное и военное время, а также сравнение запросов на культурный контент регионов, по-разному пораженных войной.

Темы: опрос
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