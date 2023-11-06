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Под Киевом у себя дома от взрыва гранаты погиб помощник Залужного – источники

"Украинская правда"Понедельник, 6 ноября 2023, 20:00
Под Киевом у себя дома от взрыва гранаты погиб помощник Залужного – источники
иллюстративное фото

В результате неосторожного обращения с гранатой в селе Чайки Киевской области погиб военный, по данным источников УП, это - помощник главнокомандующего Валерия Залужного Геннадий Частяков.

Источник: спикер МВД Марьяна Рева в комментарии УП, источники "Украинской прады" в правоохранительных органах

Прямая речь: "В селе Чайки у себя дома в результате неосторожного обращения с боеприпасом погиб 39-летний военный. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали.

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Работает полиция. Данные в ЕРДР внесены по факту гибели человека и по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Дома еще были жена и дочь военного. По предварительной информации, они не пострадали".

Детали: По словам источников УП, погибший - Геннадий Частяков - работал помощником главнокомандующего Валерия Залужного.

При осмотре квартиры, по данным собеседника УП, полиция обнаружила еще пять целых гранат.

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Темы: чрезвычайное происшествиеКиевская область
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