Под Киевом у себя дома от взрыва гранаты погиб помощник Залужного – источники

В результате неосторожного обращения с гранатой в селе Чайки Киевской области погиб военный, по данным источников УП, это - помощник главнокомандующего Валерия Залужного Геннадий Частяков.

Источник: спикер МВД Марьяна Рева в комментарии УП, источники "Украинской прады" в правоохранительных органах

Прямая речь: "В селе Чайки у себя дома в результате неосторожного обращения с боеприпасом погиб 39-летний военный. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали.

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Работает полиция. Данные в ЕРДР внесены по факту гибели человека и по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Дома еще были жена и дочь военного. По предварительной информации, они не пострадали".

Детали: По словам источников УП, погибший - Геннадий Частяков - работал помощником главнокомандующего Валерия Залужного.

При осмотре квартиры, по данным собеседника УП, полиция обнаружила еще пять целых гранат.