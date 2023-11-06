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Залужный подтвердил гибель своего помощника

Татьяна ОлейникПонедельник, 6 ноября 2023, 20:49
Залужный подтвердил гибель своего помощника
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото его Facebook

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 6 ноября подтвердил гибель своего помощника Геннадия Частякова при трагических обстоятельствах.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь: "Неописуемая боль и тяжелая потеря для Вооруженных Сил Украины и для меня лично.

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Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков.

В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье…"

Детали: Залужный отметил, что с начала полномасштабного вторжения Геннадий был для него надежным плечом и полностью посвятил свою жизнь ВСУ и борьбе с российской агрессией.

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По словам главнокомандующего, причины и обстоятельства гибели будут установлены в ходе досудебного расследования.

Темы: Залужный
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