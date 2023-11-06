Зеленский: Не надо вбросов, сейчас не время для выборов

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас не время готовиться к выборам, а следует сконцентрироваться на борьбе против оккупантов.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Все мы понимаем, что сейчас военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно и играя, вбрасывать в общество тематику выборов.

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Я ожидаю от всех соответствующих структур и органов власти конкретных ответов относительно задач, которые объективно есть перед нашим государством сейчас. Это касается и гражданских органов власти и военных элементов государства и чиновников с Верховной Радой Украины и СБУ и других правоохранительных органов".

"Я считаю, что сейчас не время для выборов. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать в единстве. То в государстве есть структуры способны ставить точки и давать обществу все необходимые ответы, чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины".

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