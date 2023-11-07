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WSJ: США передадут Израилю высокоточные бомбы на сумму $320 млн 

Алена ИвашкивВторник, 7 ноября 2023, 01:38
WSJ: США передадут Израилю высокоточные бомбы на сумму $320 млн 
Spice Family Bomb, фото rafael

Администрация президента США Джо Байдена планирует передать Израилю высокоточные бомбы на сумму 320 миллионов долларов.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: 31 октября администрация президента направила официальное сообщение лидерам Конгресса о запланированной передаче Spice Family Gliding Bomb Assemblies.

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Это тип высокоточного оружия, которое стреляет с военных самолетов, говорится в переписке, которую увидели журналисты WSJ.

Согласно договору, производитель оружия Rafael USA передаст бомбы своей израильской материнской компании Rafael Advanced Defense Systems для использования министерством обороны Израиля. 

План также включает оказание поддержки, связанной с использованием оружия. 

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По словам официальных лиц, Израиль запросил оружие до 7 октября.

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Темы: СШАИзраиль
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