WSJ: США передадут Израилю высокоточные бомбы на сумму $320 млн
Администрация президента США Джо Байдена планирует передать Израилю высокоточные бомбы на сумму 320 миллионов долларов.
Источник: The Wall Street Journal
Детали: 31 октября администрация президента направила официальное сообщение лидерам Конгресса о запланированной передаче Spice Family Gliding Bomb Assemblies.
Это тип высокоточного оружия, которое стреляет с военных самолетов, говорится в переписке, которую увидели журналисты WSJ.
Согласно договору, производитель оружия Rafael USA передаст бомбы своей израильской материнской компании Rafael Advanced Defense Systems для использования министерством обороны Израиля.
План также включает оказание поддержки, связанной с использованием оружия.
По словам официальных лиц, Израиль запросил оружие до 7 октября.
Предыстория:
- Конфликт с боевиками ХАМАС в Секторе Газа будет стоить Израилю около 51 млрд долларов.
- 6 ноября главный дипломат ЕС Жозеп Боррель признал, что война Израиля и ХАМАС уже влияет на международную поддержку Украины.