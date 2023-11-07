Украинские силы расширили контроль на Херсонщине – ISW
Украинские силы расширили контроль над своими позициями к северу от Подстепного (17 км к востоку от Херсона).
Источник: Институт изучения войны со ссылкой на российских информаторов (ISW)
Детали: Кроме этого, украинские войска вели контрнаступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.
Российские военные блогеры утверждали, что по состоянию на 6 ноября украинские войска сохранили свои позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.
Связанный с Кремлем военный блогер утверждал, что украинские силы все еще удерживают позиции в одной части Крынок (30 км к востоку от Херсона и примерно 2 км вглубь страны от береговой линии реки Днепр), несмотря на попытки России оттеснить украинские силы с восточного берега реки Днепр.
Другой связанный с Кремлем военный блогер заявил, что украинские войска отбили российскую атаку вблизи Крынок и что подразделения российского 177-го полка морской пехоты (Каспийская флотилия) обстреливают украинские позиции на западном (правом) берегу Херсонской области.
Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском (запад Запорожской области) направлениях.
Известный российский военный блогер утверждал, что украинские силы совершили контратаку вблизи Красногоровки (6 км к северо-западу от Авдеевки) между 3 и 5 ноября, заставив российские войска отступить от части железнодорожного пути в этом районе.
Российское вооруженное формирование "Русский Легион" (БАРС-13) утверждало, что украинские силы успешно давят на российские войска возле Степного и ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки.
Ключевые выводы ISW за 6 ноября:
- Заключенный националист и бывший российский офицер Игорь Гиркин утверждал, что российские войска будут "даже менее способными к наступательным операциям, чем сейчас" к весне 2024 года, учитывая текущий характер российских наступательных операций вдоль линии фронта.
- Отдельные российские военные блогеры утверждали, что использование малых пехотных штурмовых групп позволит и российским, и украинским силам лучше достигать оперативных целей на фронте. Российские источники предположили, что некоторые украинские силы, возможно, уже разместили небольшие пехотные штурмовые группы.
- Война в Украине, вероятно, обострит кризис идентичности, возникающий в российском обществе в результате напряженности между русской идентичностью и русским национализмом.
- Российские войска нанесли ракетные и беспилотные удары по тыловым районам на юге Украины вечером 5 ноября и в ночь с 5 на 6 ноября, а также самую большую на сегодня серию планирующих бомбовых ударов по целям в Херсонской области 5 ноября.
- Похоже, что российские военные увеличили свои запасы высокоточных ракет быстрее, чем предполагалось в предыдущих прогнозах.
- Украинские войска вели контрнаступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.
- Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в районе границы Донецкой и Запорожской области, на востоке Запорожской области, на западе Запорожской области и продвинулись на определенных участках 6 ноября.
- Российские оккупационные чиновники расширяют пункты вербовки и регистрации военных на оккупированных территориях, вероятно, для поддержки усилий по принудительной мобилизации.
- Российские чиновники продолжают использовать программы привлечения молодежи для консолидации социального контроля над оккупированными территориями Украины.