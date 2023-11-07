Россия окончательно вышла из договора о сокращении вооружений в Европе

Россия заявила, что окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе − этот документ устанавливал юридически обязательные ограничения на ключевые категории обычных военных вооружений государств-участников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ

Дословно из заявления: "ДОВСЕ был заключен в конце холодной войны, когда формирование новой архитектуры глобальной и европейской безопасности, основанной на сотрудничестве, казалось возможным, и соответствующие попытки были предприняты".

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Детали: Сообщается, что Россия официально вышла из ДОВСЕ в полночь по московскому времени (в 23:00 6 ноября по киевскому времени) и что договор теперь является "историей".

Россия обвинила США в том, что расширение НАТО привело к тому, что страны Альянса "открыто обходят" групповые ограничения договора, а также добавила, что принятие Финляндии в НАТО и заявка Швеции на вступление в Альянс означают, что договор мертв.

"Даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения фундаментальных интересов безопасности РФ", – заявило ведомство, отметив, что США и их союзники не ратифицировали обновленный ДОВСЕ 1999 года.

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После того как Россия объявила о своем намерении выйти из договора в этом году, НАТО осудил это решение, заявив, что оно подрывает евроатлантическую безопасность.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и шестью государствами организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и вступил в силу 9 ноября 1992 года.

Соглашение устанавливало квоты на количество военной техники, которую могли иметь страны-подписанты, включая танки, артиллерию, вертолеты и самолеты.

Участие России в договоре было приостановлено в июле 2007 года указом президента Владимира Путина, а 29 ноября 2007 года был принят соответствующий закон.

2 ноября после решения российского парламента, президент России Владимир Путин также подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.