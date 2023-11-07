Омбудсмен обратился в полицию и СБУ после заявления Фарион о ВСУ
Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в соответствующие органы после высказывания языковеда и экс-депутата Ирины Фарион о русскоязычных защитниках Украины с бригады "Азов" и 3-й ОШБр.
Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в соцсетях, Фарион в соцсетях, экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин
Прямая речь Лубинца: "В медиа активно распространяется видеоматериал, на котором транслируются негативные высказывания и обвинения в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые общаются на языках нацменьшинств.
...Нежелательное для лица и/или группы лиц поведение, целью или следствием которого является унижение их человеческого достоинства по определенным признакам или создание в отношении такого лица или группы лиц напряженной, враждебной, оскорбительной или пренебрежительной атмосферы - это притеснение, форма дискриминации, запрещенная действующим законодательством Украины.
...Лично обратился в соответствующие органы государственной власти - Национальную полицию Украины, СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по проверке указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования".
Детали: Лубинец отметил, что Украину защищают мужчины и женщины из разных групп общества, национальных сообществ, вероисповедания и убеждений, места жительства и тому подобное.
Омбудсмен подчеркнул, что нарушение равноправия граждан наказывается в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украины.
Прямая речь Лубинца: "Настойчиво призываю всех, особенно публичных лиц, сознательно относиться к идеям и взглядам, которые они транслируют, а медиа - ответственно относиться к информации, которую распространяют".
Больше деталей: В то же время Лубинец не уточнил, о заявлениях какого именно публичного лица идет речь.
Предыстория:
- Накануне Фарион обвинила военных, в частности бойцов "Азова" и 3-й ОШБр, в том, что они общаются на русском языке. Она заявила, что "не может назвать" их украинцами. Ее высказывания вызвали волну возмущения в обществе.
- "Я не могу назвать их украинцами. Если они не говорят на украинском языке - то пусть себя назовут "русскими". Почему они такие ошалевшие? Если они такие большие патриоты - покажите свой патриотизм", – сказала Фарион.
- Кроме того, позже Фарион также опубликовала сообщение в своих соцсетях, в котором заявила, что "воевать за Украину - это не заслуга, а обязанность", а также назвала русскоязычных защитников "москворотыми".
- "Говорить в украинском войске на московском языке - это постоянно создавать опасность для собратьев, которые вполне справедливо каждого москворотого должны воспринимать за врага. Потому что для пуйла (Путина - ред.) украинский язык опаснее украинского оружия.
- ... Оправдывать москворотых в армии – отдалять нашу победу или еще хуже – воевать за еврорашу", - написала Фарион.
- Экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин ответил Фарион: "Никто тебе не давал права открывать рота в сторону бойцов Азова, Третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии. Поэтому просто иди ты нах*й!".
- Жорин также призвал правоохранительные органы обратить внимание на заявление Фарион.