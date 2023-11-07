Под Киевом водитель наехал на пограничницу, которая несла службу на блокпосту

В ночь на 6 ноября водитель "Рено" совершил наезд на сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосту и как раз переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Женщину госпитализировали в больницу.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Дословно: "Как предварительно выяснили правоохранители, 66-летний мужчина, управляя автомобилем "Рено", двигался по проспекту Броварском со стороны Бровары в направлении Киева.

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При въезде в столицу водитель совершил наезд на сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосту и как раз переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу".

Детали: Происшествие произошло в 21:25 часов 6 ноября в Деснянском районе столицы.

Женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали в больницу.

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Водитель прошел проверку на Драгере, который показал, что мужчина был трезв.

Следователи квалифицировали событие по ч.1 ст.286 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение. Продолжается следствие.