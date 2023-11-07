Россияне ударили по инфраструктурному объекту возле Кривого Рога
Вторник, 7 ноября 2023, 12:59
Российские военные днем нанесли удар по инфраструктурному объекту вблизи города Кривой Рог в Днепропетровской области.
Источник: Суспильне, карта тревог, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, Воздушные силы ВСУ, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак
Детали: В Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях звучала воздушная тревога из-за ракетной опасности. Вилкул подтвердил взрыв в Кривом Роге.
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Обновлено: В 12:17 тревогу отменили в трех областях.
Позже глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что оккупанты ударили по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога. Предварительно, из-за "прилета" люди не пострадали. Информация выясняется.