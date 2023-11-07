Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по инфраструктурному объекту возле Кривого Рога

Татьяна ЛозовенкоВторник, 7 ноября 2023, 12:59
Россияне ударили по инфраструктурному объекту возле Кривого Рога
Фото: Getty Images

Российские военные днем нанесли удар по инфраструктурному объекту вблизи города Кривой Рог в Днепропетровской области.

Источник: Суспильне, карта тревог, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, Воздушные силы ВСУ, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Детали: В Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях звучала воздушная тревога из-за ракетной опасности. Вилкул подтвердил взрыв в Кривом Роге.

Реклама:

Обновлено: В 12:17 тревогу отменили в трех областях.

Позже глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что оккупанты ударили по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога. Предварительно, из-за "прилета" люди не пострадали. Информация выясняется.

Темы: Кривой Рогвзрыввоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

фотоМинобороны начало рекрутинг в ВСУ

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Все новости...
Кривой Рог
Кривой Рог: власти сообщили о попадании в результате ночной атаки РФ
Второй раз за вечер в Кривом Роге раздавались взрывы
РФ нанесла удар по пригороду Кривого Рога: погиб мужчина
Последние новости
05:03
В России процветает строительство завода по производству иранских беспилотников – Reuters
04:27
В Хмельницкой области работала ПВО
03:56
Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW
03:16
Сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине может быть информоперацией России − ISW
02:12
обновленоУдарные БпЛА этой ночью долетели на запад
01:41
Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине
00:59
Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
00:20
США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
23:44
Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
23:32
ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба
Все новости...
Реклама: