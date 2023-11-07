ВСУ показали, как выбили россиян из села с помощью FPV-дронов

FPV-дроны "Шкода" заставили российских военных выйти из оккупированного села, населенный пункт вернулся в серую зону.

Источник: 108 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ в соцсетях

Дословно: "Обычно, чтобы выбить противника из поселка нужны активные действия штурмовых подразделений, но на этот раз результат был достигнут только слаженными действиями беспилотников и артиллерии.

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Несколькими точными ударами FPV дронов был поврежден личный состав врага, который закреплялся в одном из поселков серой зоны, после чего жители болот продемонстрировали жест доброй воли (панически отступили) и снова получили несколько поражений, а изюминкой стал подбитый транспорт, приехавший за орками-неудачниками".

Детали: Военные сообщают, что поселок снова оказался в серой зоне, вражеское подразделение разбито, а потери в рядах украинских защитников отсутствуют

Дословно: "Это еще раз подтверждает тезис - дроны спасают жизни наших воинов. А вывод: донатьте на сборы дронов и верьте в ВСУ".

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