ВСУ показали, как выбили россиян из села с помощью FPV-дронов
FPV-дроны "Шкода" заставили российских военных выйти из оккупированного села, населенный пункт вернулся в серую зону.
Источник: 108 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ в соцсетях
Дословно: "Обычно, чтобы выбить противника из поселка нужны активные действия штурмовых подразделений, но на этот раз результат был достигнут только слаженными действиями беспилотников и артиллерии.
Несколькими точными ударами FPV дронов был поврежден личный состав врага, который закреплялся в одном из поселков серой зоны, после чего жители болот продемонстрировали жест доброй воли (панически отступили) и снова получили несколько поражений, а изюминкой стал подбитый транспорт, приехавший за орками-неудачниками".
Детали: Военные сообщают, что поселок снова оказался в серой зоне, вражеское подразделение разбито, а потери в рядах украинских защитников отсутствуют
Дословно: "Это еще раз подтверждает тезис - дроны спасают жизни наших воинов. А вывод: донатьте на сборы дронов и верьте в ВСУ".
Напомним:
- Недавно стало известно, что на мощностях "Укроборонпрома" развернули лицензионное производство трех моделей FPV-дронов частных компаний.