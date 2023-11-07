Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

5 нидерландских F-16 направляются в Румынию для обучения украинских пилотов

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 7 ноября 2023, 14:43
5 нидерландских F-16 направляются в Румынию для обучения украинских пилотов
Нидерланды отправили несколько самолетов F-16 в Румынию, defensie.nl

В Минобороны Нидерландов заявили, что пять нидерландских истребителей F-16 сейчас находятся на пути в Европейский учебный центр F-16 (EFTC) в Румынии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение оборонного ведомства Нидерландов

Детали: Самолеты предназначены для подготовки румынских и украинских пилотов.

Реклама:

Нидерланды выступили с инициативой создания EFTC и предоставляют для этого от 12 до 18 самолетов F-16. Истребители остаются собственностью Нидерландов.

В Минобороны напомнили, что Нидерланды вместе с Данией и при поддержке США отвечают за координацию европейских усилий по предоставлению Украине истребителей F-16.

F-16 із Нідерландів
F-16 из Нидерландов
defensie.nl

Ранее было объявлено, что компания Lockheed Martin обеспечит подготовку и техническое обслуживание самолетов.

ВИДЕО ДНЯ

"Учебный центр в Румынии сначала использует самолет для повышения квалификации нанятых инструкторов F-16. После этого начнется подготовка пилотов. Полеты осуществляются только в воздушном пространстве НАТО", – говорится в сообщении.

Вскоре состоится торжественное открытие учебного центра, анонсировали в Минобороны Нидерландов.

Этому предшествовало: В конце октября США подтвердили начало летных учений украинцев на F-16.

В Пентагоне заявили, что обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 может длиться пять месяцев или дольше, в зависимости от скорости прогресса.

Темы: истребителиНидерландыРумынияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

фотоМинобороны начало рекрутинг в ВСУ

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Все новости...
истребители
Пентагон: Обучение украинских пилотов на F-16 может занять 5 месяцев
Япония заявила о нарушении воздушного пространства со стороны России
США подтвердили начало летных учений украинцев на F-16
Последние новости
04:27
В Хмельницкой области этой ночью работала ПВО
03:56
Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW
03:16
Сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине может быть информоперацией России − ISW
02:12
обновленоУдарные БпЛА этой ночью они долетели на запад
01:41
Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине
00:59
Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
00:20
США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
23:44
Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
23:32
ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба
23:25
Экономические новости 13 ноября: в РФ, несмотря на санкции, ввозят элитные авто, заочный арест для Дубневича
Все новости...
Реклама: