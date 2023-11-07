ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

Еврокомиссия, скорее всего, будет рекомендовать странам-членам ЕС начать официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз после выполнения всех 7 критериев, связанных с предоставлением кандидатского статуса. Ожидается, что результат будет положительным для Киева, но с дополнительными условиями.

Источник: Bloomberg со ссылкой на информированные источники, передает "Европейская правда"

Детали: По данным издания, во вторник Еврокомиссия соберется на заседание, чтобы окончательно принять решение о том, рекомендовать ли официально начать переговоры о членстве Украины.

Реклама:

Ожидается, что результат будет положительным для Киева, но с дополнительными условиями.

По данным агентства, Европейская комиссия, вероятно, рекомендует государствам-членам начать официальные переговоры с Украиной после того, как она завершит реформы и воплотит шаги по законодательству в отношении нацменьшинств, борьбы с коррупцией, а также деолигархизации и лоббирования.

Впрочем, отметили источники, окончательная формулировка заключения Еврокомиссии еще не утверждена.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее "Радио Свобода" сообщала, что Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В то же время остальные три критерия сопровождаются рекомендациями от Еврокомиссии по дальнейшему выполнению.

В частности, завершенным полностью не считается дальнейшее усиление борьбы с коррупцией. Относительно ограничения чрезмерного влияния олигархов, в ЕК считают, что "Украине все же следует одобрить закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами". В части реформы законодательства относительно нацменьшинств ЕК указывает, что выполнены не все из рекомендаций Венецианской комиссии.

По неофициальным данным, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.

Накануне стало известно, что Европейский Союз, вероятно, поддержит начало переговоров о вступлении для Украины и Молдовы и предоставит Грузии статус кандидата на членство, но с определенными условиями.