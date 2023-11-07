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В Украине откроют новый лагерь для российских пленных

Татьяна ЛозовенкоВторник, 7 ноября 2023, 15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
ПЛЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ СОЛДАТЫ. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ TELEGRAM АНДРЕЯ БИЛЕЦКОГО

В Украине в ближайшее время откроют новый лагерь для содержания военнопленных. 

Источник: проект "Хочу жить" в соцсетях

Дословно: "Из-за большого количества российских военнопленных, в ближайшее время в Украине открывается новый лагерь для содержания военнопленных. Параллельно с этим ведутся работы по подготовке к запуску еще одного лагеря.

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Увеличение количества военнопленных связано как с ситуацией на фронте, ухудшением мотивации российских солдат, так и из-за блокирования обменов военнопленными российской стороной". 

Детали: Сообщается, что условия в новом лагере будут отвечать всем требованиям норм международного гуманитарного права. 

Проект уверяет, что российских военных обеспечат медицинской помощью, трехразовым питанием, связью с родными, а также постоянным доступом представителей Международного комитета Красного креста. Сам лагерь расположен в глубоком тылу, поскольку это предусмотрено Женевскими конвенциями.

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Дословно: "Содержание военнопленных будет исключительно в специально отведенных для этого местах предусмотрено Женевскими конвенциями. В отличие от РФ, Украина придерживается международных гуманитарных норм.

Тогда как российская сторона, например, удерживает украинских военных в обычных тюрьмах и исправительных колониях вместе с заключенными, порой в нечеловеческих условиях, не уважая и фактически не признавая их статуса военнопленного".

Темы: пленныеРосcия
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