Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Байдена призвали Конгресс поддержать бюджетную помощь Украине почти на $12 млрд

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 7 ноября 2023, 17:35
У Байдена призвали Конгресс поддержать бюджетную помощь Украине почти на $12 млрд
Фото: Getty Images

Министр финансов США Джанет Йеллен, министр обороны Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и директор агентства США по международному развитию Саманта Пауэр в своем письме призвали Конгресс утвердить выделение Украине $11,8 млрд бюджетной поддержки.

Источникписьмо должностных лиц Белого дома, которое цитирует "Европейская правда"

Детали: Ключевые чиновники администрации Джо Байдена объясняют, что прямая бюджетная поддержка Украины неразрывно связана с ее успехами на поле боя, "обеспечивая функционирование правительства и экономики и позволяя Украине сосредоточить свои ресурсы на обороне".

Реклама:

В письме указывается, что сумма этой поддержки, о которой просит Белый дом, меньше, чем выделенная в 2023 году – 14,4 миллиарда долларов, в связи с "инвестициями США в успех Украины и работе по привлечению помощи от других стран".

"Украина приняла болезненные меры для ликвидации несущественных расходов, а военные расходы составляют более 100% ее налоговых поступлений, что делает ее полностью зависимой от внешней поддержки для дальнейшего функционирования правительства и экономики", – указывают чиновники.

Они добавили, что 11,8 миллиарда долларов – это минимальная сумма, необходимая для покрытия базовых потребностей Украины, и хотя Канада и страны ЕС оказывают большую поддержку, если считать в процентах от ВВП, "этих и других источников недостаточно", чтобы покрыть дефицит украинского бюджета.

ВИДЕО ДНЯ

Отдельно чиновники Белого дома отмечают подотчетность и контроль за тем, как расходуются средства на бюджетную поддержку Украины, а также то, что они подталкивают Киев к реформам, направленным на борьбу с коррупцией.

Что предшествовало:

  • Как известно, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине. 11,8 миллиарда долларов – это часть из этого пакета помощи, направленная на бюджетную поддержку.
  • Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.

Читайте также: Американская буря вокруг Украины: от чего зависит продолжение помощи США

Темы: СШАУкраинапомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

фотоМинобороны начало рекрутинг в ВСУ

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Все новости...
Силы обороны отразили атаки врага на пяти направлениях – Генштаб
Россияне нанесли 2 ракетных удара по Запорожскому району, повреждена инфраструктура
Умеров прокомментировал пост Арьева о Залужном: нечистоплотные политики пытаются расколоть общество
Последние новости
05:03
В России процветает строительство завода по производству иранских беспилотников – Reuters
04:27
В Хмельницкой области работала ПВО
03:56
Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW
03:16
Сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине может быть информоперацией России − ISW
02:12
обновленоУдарные БпЛА этой ночью долетели на запад
01:41
Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине
00:59
Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
00:20
США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
23:44
Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
23:32
ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба
Все новости...
Реклама: