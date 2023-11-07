Россияне нанесли 2 ракетных удара по Запорожскому району, повреждена инфраструктура
Вторник, 7 ноября 2023, 19:19
Россияне вечером 7 ноября нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре в Запорожском районе.
Источник: председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко
Прямая речь: "В 17:30 российские террористы нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре, расположенной в одном из населенных пунктов Михайловской ОТГ Запорожского района".
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Детали: Тип ракет уточняется. Информация о пострадавших не поступала.