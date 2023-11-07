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Кулеба: Мы предложили ЕС, как избавиться от зависимости от российского ядерного сектора

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 7 ноября 2023, 20:06
Кулеба: Мы предложили ЕС, как избавиться от зависимости от российского ядерного сектора
Дмитрий Кулеба. Фото Getty Images

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина разочарована отсутствием предложений ЕС по санкциям против российского ядерного сектора, хотя и предлагала, как избавиться от зависимости от России в этом плане.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Кулебу в Брюсселе во время общения с журналистами

Детали: По словам главы МИД, государства Евросоюза "делают большую ошибку", не накладывая санкции на российский ядерный сектор, "позволяя России зарабатывать на ядерной индустрии".

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"Украина вместе с компанией Westinghouse предложила решение, которое разрушает монополию России на поставку топлива на атомные электростанции в странах ЕС, построенные Россией и Советским Союзом. Мы дали удочку в руки ЕС, чтобы она поймала большую жирную санкционную рыбку "Росатома". Но к сожалению, мы пока этого результата не видим", – добавил он.

Кулеба подчеркнул, что Киев считает такой подход Брюсселя ошибкой и "откровенно" об этом говорит.

Еще летом президент Владимир Зеленский призвал ЕС работать над следующим пакетом санкций и ввести ограничения против российской компании "Росатом". Но в новом пакете санкций ЕС, как известно, таких шагов не будет.

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Дело в том, что "Росатом" является ведущим игроком на мировом рынке в плане химического процесса преобразования руды в ядерное топливо. Существует лишь несколько западных поставщиков услуг по обогащению ядерного топлива, и их, говорят западные государства, недостаточно для замещения поставок из РФ.

В США считают, что их зависимость от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности и климатическим целям.

Темы: Кулеба ДмитрийМИДсанкцииРосcия
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