В МИД Польши заявили, что без договоренности об эксгумации Украине "нечего мечтать" о ЕС

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что без решения вопросов по эксгумации останков поляков на территории Украины ей "нечего мечтать о вступлении в Европейский Союз".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Яблонского во вторник в интервью Radio ZET

Детали: Разговор заместителя главы польского МИД коснулся эксгумации захоронений поляков, погибших во время Волынской трагедии (в Польше эти события называют Волынской ризнаниной), на территории Украины.

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"Я скажу нашу позицию. По моему мнению, без решения этого вопроса – и многие украинцы это уже тоже осознают – Украине нечего мечтать о вступлении в Европейский Союз. Поэтому мы будем абсолютно подчеркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной", – заявил Яблонский.

На уточняющий вопрос, являются ли эксгумации условием поддержки Польшей вступления Украины в ЕС, чиновник ответил уклончиво.

"Я не люблю говорить об условиях. Я говорю о реальности: если мы должны быть в одном союзе со страной, с которой у нас есть значительный спор, то спор должен быть решен, иначе трудно сотрудничать", – добавил польский чиновник.

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Справка: В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский пообещал отменить введенный предыдущей украинской властью запрет на эксгумации и поиски останков польских жертв на территории Украины, что стало ответом на снос памятника УПА в Грушовичах на Подкарпатье. Первые поисковые работы во Львове возобновили в ноябре 2019 года. Украинская сторона выдачи следующих разрешений обусловила восстановлением оскверненной в январе 2020 года могилы воинов УПА в Монастыре. Уничтоженную надгробную плиту тогда восстановили, но без списка имен воинов УПА, погибших в боях с советским НКВД.

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