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"Шахтер" обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов

Татьяна ОлейникВторник, 7 ноября 2023, 21:44
Шахтер обыграл Барселону в Лиге чемпионов
Фото - Facebook-страница "Шахтера"

Футбольный клуб "Шахтер" 7 ноября обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов со счетом 1:0.

Источник: Суспильне.Спорт

Детали: Гол "Барселони" в первом тайме забил форвард Даниил Сикан ударом головой после подачи с фланга.

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Благодаря победе "Шахтер" продолжает борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов: имеет 6 очков (третье место после "Барселоны" и "Порту").

Следующий поединок чемпион Украины сыграет против "Антверпена" 28 ноября.

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