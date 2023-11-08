Франция дополнительно выделит €200 млн на поддержку украинской армии – министр обороны

Правительство Франции намерено дополнительно выделить в фонд поддержки Украины 200 миллионов евро, чтобы украинская армия имела возможность продолжить закупку французского оборудования.

Источник: министр обороны Франции Себастьен Лекорню во время выступления перед Национальным собранием, цитирует Franceinfo

Прямая речь: "Вы проголосовали в комитете за поправку, которая открывает дополнительные 200 миллионов евро для Фонда поддержки Украины".

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Детали: По словам министра, это продолжение является частью запланированного на среду рассмотрения финансового законопроекта, который предусматривает корректировку ассигнований на текущий финансовый год.

"Это также позволит нам начать новую стратегию приобретения нового оборудования для украинской армии", - сказал Лекорню, заявив, что война в Украине является "конфликтом, от которого мы не должны отворачиваться".