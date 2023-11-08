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Страны G7 в Токио: Поддержка Украины никогда не пошатнется, Россия будет иметь санкции

Елена РощинаСреда, 8 ноября 2023, 10:04
Страны G7 в Токио: Поддержка Украины никогда не пошатнется, Россия будет иметь санкции
Встреча министров иностранных дел G7 и Жозепа Борреля, фото МИД Японии - mofa.go.jp

Министры иностранных дел стран "Группы семи" во время сессии по Украине в Токио подтвердили намерение наращивать санкции против России и поддерживать Украину.

Источник: Министерство иностранных дел Японии, которая председательствовала на заседании

Детали: 8 ноября министр иностранных дел Японии Йоко Камикава провела сессию "Украина" с участием министров иностранных дел G7 и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

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Во время заседания министры провели откровенную дискуссию о ситуации в Украине, включая оценку текущей ситуации и перспектив. 

В начале заседания министр Камикава заявила, что даже в условиях роста напряженности на Ближнем Востоке важно, чтобы G7 была единой в том, чтобы послать четкий сигнал международному сообществу: "Наша непоколебимая приверженность поддержке Украины никогда не пошатнется".

После этого министр Камикава заявила, что Япония продолжит вводить дальнейшие санкции против России и поддерживать Украину. 

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Относительно помощи, министр пояснила, что Япония объявила и последовательно реализует общую сумму в 7,6 миллиардов долларов США на поддержку Украины. Она также пояснила, что Япония предоставила 2 автотрансформатора, которые помогут многим киевлянам зимой. 

Она также отметила, что средне- и долгосрочная поддержка восстановления и реконструкции является чрезвычайно важной, и что Япония планирует провести японско-украинскую конференцию по вопросам содействия экономическому восстановлению в начале следующего года.

В результате дискуссии министры иностранных дел G7 согласились, что:

  • G7 будет оставаться единой в своей позиции по введению жестких санкций против России и оказанию решительной поддержки Украине, даже в сегодняшней международной ситуации.
  • G7 ускорит усилия для средне- и долгосрочного восстановления и реконструкции в единстве государственного и частного секторов.
  • Необходимо продвигать процесс "Формулы мира" вместе с международными партнерами.

Темы: G7помощь УкраинеРосcияЯпония
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