Байден и Си планируют встречу в Сан-Франциско в ноябре − СМИ

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин намерены провести двусторонние переговоры в Сан-Франциско 15 ноября, когда лидеры Азиатско-тихоокеанского региона соберутся на ежегодную экономическую встречу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на японское агентство Kyodo News

Детали: Первые за год переговоры с глазу на глаз между президентами США и Китая состоятся в то время, когда две крупнейшие мировые державы ищут пути стабилизации своего интенсивного соперничества, хотя геополитическая напряженность между ними не демонстрирует никаких признаков ослабления.

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Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что США и Китай проводят последние приготовления к встрече Байдена и Си 15 ноября, которая состоится в кулуарах встречи лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Китай еще не подтвердил присутствие Си на предстоящем саммите АТЭС, но Белый дом заявил на прошлой неделе, что обе страны "в принципе" договорились о встрече своих лидеров в Сан-Франциско.

Си не ступал на американскую землю с апреля 2017 года. Оба президента ранее встречались с глазу на глаз в ноябре прошлого года в течение около трех часов на Бали, Индонезия, во время саммита "Группы 20".

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Белый дом сообщил, что Байден отправится в Сан-Франциско 14 ноября, за день до открытия саммита с участием 21 страны Тихоокеанского региона, в том числе Австралии, Гонконга, Японии, Перу, Южной Кореи, Тайваня, Таиланда и Японии.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты и Китай удвоили торговые ограничения, ссылаясь на соображения национальной безопасности, и часто обмениваются резкими заявлениями в отношении Тайваня, Южно-Китайского моря и многих других вопросов, высокопоставленные чиновники двух стран увеличили прямые контакты по различным каналам в преддверии саммита АТЭС.

В четверг министр финансов США Джанет Йеллен встретится с руководителем экономической политики Китая Хэ Лифэном в Сан-Франциско.

В конце октября ведущий китайский дипломат Ван И посетил Вашингтон и провел переговоры отдельно с Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и главным советником по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

Хотя разногласия по основным острым вопросам остаются, Вашингтон и Пекин неоднократно заявляли, что хотят "ответственно" управлять двусторонними отношениями и гарантировать, что их конкуренция не перерастет в конфликт.

Администрация Байдена стремится восстановить военные каналы связи с Китаем, чтобы уменьшить риск просчетов. Но остается неясным, удастся ли Байдену и Си договориться о восстановлении связи во время двусторонней встречи на следующей неделе.

Обе страны заявили, что хотят обсудить потенциальные сферы сотрудничества по глобальным вызовам, таким как изменение климата.

Однако они заняли разные позиции относительно войны России против Украины и конфликта, который вспыхнул месяц назад между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Напомним, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник подтвердила проведение саммита ЕС-Китай в декабре – он впервые с 2019 года состоится в очном формате.

Как известно, Европейский Союз пытается привлечь Китай к урегулированию войны в Украине, считая, что тот имеет рычаги влияния на российское руководство. Эта же цель была поддержана лидерами ЕС на саммите в июне.

Между тем представитель Китая отсутствовал на последней встрече советников лидеров государств по украинской "формуле мира", которая состоялась на Мальте.