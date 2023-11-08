В оккупированном Луганске взорвали авто экс-начальника "милиции ЛНР": он скончался на месте

В оккупированном Луганске взорвали автомобиль террориста бывшего начальника "Народной милиции ЛНР" Михаила Филипоненко. Он скончался на месте.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Филипоненко ранее возглавлял "Народную милицию ЛНР", а затем стал так называемым "депутатом Народного совета ЛНР".

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8 ноября стало известно, что он погиб в оккупированном Луганске. В его автомобиле сработало взрывное устройство.

Машина сильно повреждена. Судя по характеру повреждений, эпицентр взрыва находился в районе водительского сидения.

Очевидцы сообщают, что водители, которые проезжали мимо, после взрыва пытались оказать помощь Филипоненко, но он скончался на месте.

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Оккупанта уже пытались ликвидировать в феврале 2022 года. Тогда его машину тоже взорвали, но он выжил.

После гибели Филипоненко россияне возбудили уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте.