В оккупированном Луганске взорвали авто экс-начальника "милиции ЛНР": он скончался на месте
В оккупированном Луганске взорвали автомобиль террориста бывшего начальника "Народной милиции ЛНР" Михаила Филипоненко. Он скончался на месте.
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Детали: Филипоненко ранее возглавлял "Народную милицию ЛНР", а затем стал так называемым "депутатом Народного совета ЛНР".
8 ноября стало известно, что он погиб в оккупированном Луганске. В его автомобиле сработало взрывное устройство.
Машина сильно повреждена. Судя по характеру повреждений, эпицентр взрыва находился в районе водительского сидения.
Очевидцы сообщают, что водители, которые проезжали мимо, после взрыва пытались оказать помощь Филипоненко, но он скончался на месте.
Оккупанта уже пытались ликвидировать в феврале 2022 года. Тогда его машину тоже взорвали, но он выжил.
После гибели Филипоненко россияне возбудили уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте.