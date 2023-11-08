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Из Газы эвакуировали первую группу украинцев

Станислав ПогориловСреда, 8 ноября 2023, 12:08
Из Газы эвакуировали первую группу украинцев
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из сектора Газа успешно эвакуировали первую группу из 43 граждан Украины

Источник: Зеленский в соцсети Х, спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook

Прямая речь: "Сейчас они (эвакуированные граждане Украины - ред.) в безопасности в Египте, где украинские дипломаты оказывают им необходимую помощь".

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Детали: По словам президента, так украинская сторона помогла эвакуировать 36 граждан Молдовы.

"Эвакуация продолжается. Наши посольства в Израиле и Египте, а также другие соответствующие агентства упорно работают, чтобы вывезти больше наших граждан из Газы", - отметил Зеленский.

Спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал, что наши консулы встретили украинцев на КПП "Рафах" и обеспечили их перевозку к месту временного пребывания. Готовится дальнейший перелет в одну из соседних с Украиной стран.

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"Эвакуация граждан Украины из Сектора Газа продолжается. Сейчас активно задействованы наши посольства в Израиле и Египте, другие причастные украинские ведомства. Работаем над вывозом украинцев 8 и 9 ноября. Разрешение на выезд нового количества граждан получено", - отметил он.

Также спикер МИД обратил внимание, что, учитывая ограниченную пропускную способность КПП "Рафах", эвакуация происходит исключительно в пределах согласованных причастными местными ведомствами списков иностранцев.

Вопрос эвакуации украинцев из Сектора Газа находится на личном контроле министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Напомним: США признали, что в секторе Газа в течение октября в результате боевых действий между боевиками ХАМАС и Израилем погибли и получили ранения "тысячи" людей.

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Темы: Сектор ГазаИзраильэвакуацияУкраина
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