Рада продлила военное положение и мобилизацию

Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 суток − до 14 февраля 2024 года.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Железняка: "Парламент поддержал законы (#10211 и 10212) об Указах о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. За − 329 и 322. С 16 ноября 2023 года (действие военного положения и мобилизации продлили − ред.) на 90 дней. Соответственно до 14 февраля 2024 года".

Реклама:

Детали: Депутат напомнил, что это было уже девятое голосование ВР за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения России.

Железняк также отметил, что на этот раз никто из СНБО не пришел представлять законы, тогда как раньше "выступал хотя бы секретарь СНБО".