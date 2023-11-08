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Еврокомиссия рекомендует открыть переговоры по вступлению Украины в ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 8 ноября 2023, 13:28
Еврокомиссия рекомендует открыть переговоры по вступлению Украины в ЕС
Урсула фон дер Ляйен. фото из соцсети Х

Европейская комиссия рекомендовала государствам Евросоюза начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной, но Киев должен воплотить в жизнь еще часть реформ.

Источник: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе, цитирует "Европейская правда"

Детали: Фон дер Ляйен сказала, что Украина выполнила более 90% рекомендаций, выдвинутых ЕК.

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"На этом основании мы рекомендовали сегодня, чтобы Совет открыл переговоры о вступлении. Мы также рекомендуем, чтобы Совет одобрил переговорную рамку, когда Украина выполнит продолжающиеся реформы", - сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что по этому поводу ЕК предоставит отчет в марте 2024 года.

Она похвалила Украину за то, что та продолжает воплощать реформы, несмотря на полномасштабную войну.

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"Главный прогресс был достигнут в конституционной реформе, реформе в сфере правосудия, в отборе в Высший совет правосудия, в антикоррупционных процессах, борьбе с отмыванием денег, были важные меры для ограничения влияния олигархов на общественную жизнь, новый закон о медиа, прогресс в отношении национальных меньшинств. Реформы, которые остались, выполняются, и это хорошо", - сказала она.

В отчете, обнародованном ЕК, сказано, что Комиссия рекомендует, чтобы Рада приняла переговорную рамку, после того как Украина:

- примет предложенный правительством закон об увеличении штатной численности Национального антикоррупционного бюро Украины;

- исключит из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК по проверке активов, которые уже прошли процесс проверки, и ограничения полномочий НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами до поступления на государственную службу, без ущерба правилам, применяемым к обеспечению национальной безопасности во время войны;

- примет закон, который урегулирует лоббирование по европейским стандартам, как часть антиолигархического плана действий;

- примет закон, касающийся остальных рекомендаций Венецианской комиссии от июня 2023 года и октября 2023 года, связанных с законом о национальных меньшинствах, а также учтет рекомендации Венецианской комиссии, связанные с законами о государственном языке, медиа и образовании.

Украина должна продолжать борьбу с коррупцией путем дальнейших расследований и приговоров по коррупции.

Что предшествовало: Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина накануне предупредила, что формулировки относительно прогресса Украины в отчете Еврокомиссии будут "сдержанными", но финальное решение лидеров об открытии переговоров еще впереди.

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Темы: ЕСЕврокомиссия
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