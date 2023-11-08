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Украина передала Венгрии "дорожную карту" по решению вопроса нацменьшинств

Среда, 8 ноября 2023, 16:18
Украина передала Венгрии дорожную карту по решению вопроса нацменьшинств
Фото: Getty Images

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина предоставила Венгрии подробную дорожную карту того, как можно решили споры по вопросу нацменьшинств.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Стафанишиной в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы передали им подробную дорожную карту, как мы видели решение вопросов, которые ставятся венгерским правительством".

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Детали: По ее словам, Украине было важно, чтобы в отчете Еврокомиссии не чувствовался "венгерский след", и чтобы отчет был беспристрастным.

"И я хочу обратить внимание, что Европейская комиссия в своем отчете подтвердила прогресс Украины, подтвердила, что права национальных меньшинств соответствуют Копенгагенским критериям, которые выставляются странам-членам Евросоюза", – отметила вице-премьер.

Сейчас Украина призвала прийти к согласию и дать обратную связь по предоставленным предложениям.

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Что предшествовало:

  • Ранее Венгрия заявила, что будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования относительно языка образования.
  • Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, но Киев должен выполнить часть еще не воплощенных реформ.
  • В частности, Еврокомиссия напомнила Украине о необходимости выполнить рекомендации Венецианской комиссии в части реформы законодательства о нацменьшинствах.

Смотрите также видео ЕП с объяснением решения Брюсселя по Украине.

Темы: ВенгрияУкраинанацменьшинства
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