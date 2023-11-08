Пьяный угнал ВАЗ, не заплатил за бензин на АЗС и, убегая от погони, протаранил авто полиции

В Белой Церкви патрульные задержали водителя, который не рассчитался на АЗС, устроил погоню на краденом автомобиле и совершил наезд на служебный автомобиль местных полицейских.

Источник: патрульная полиция Белой Церкви

Детали: Сообщается, что около 5 часов утра на планшет полицейских поступило сообщение о том, что в поселке Володарка водитель автомобиля ВАЗ не рассчитался за топливо и поехал в направлении Белой Церкви.

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Преследование начал экипаж отдела реагирования патрульной полиции, а на въезде в город присоединились и патрульные Белой Церкви.

На проспекте Независимости водитель ВАЗа, не справившись с управлением, столкнулся со служебным автомобилем и продолжил бегство. Законные требования об остановке мужчина игнорировал.

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На улице Молодежной патрульные остановили правонарушителя. Из-под капота машины пошел дым. В связи с деформацией кузова двери автомобиля были заблокированы. Поскольку существовала угроза жизни водителя, патрульные достали его из автомобиля через разбитое в результате ДТП стекло.

Во время общения с правонарушителем, инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения и выяснили, что автомобиль был угнан, а у руководителя отсутствует водительское удостоверение. Мужчина прошел осмотр с помощью прибора Драгер, результат - 0,39 промилле.

Патрульные составили на водителя админматериалы по ч. 1 ст. 130 (Управление ТС в состоянии опьянения), ст. 122-2 (Невыполнение водителем требования об остановке), ст. 124 (Нарушение ПДД, что привело к ДТП), ст. 122-4 (Оставление места ДТП) и ч. 5 ст. 126 (Повторное в течение года управление ТС лицом, не имеющим права управления) КУоАП.