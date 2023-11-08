Россия попала ракетой по судну Либерии в Одесской области: есть погибший и раненые, в том числе иностранцы
Среда, 8 ноября 2023, 19:05
Российские военные вечером попали ракетой в гражданское судно под флагом Либерии во время захода корабля в порт в Одесской области. В результате атаки получили ранения иностранцы и работник порта, еще один работник порта погиб.
Источник: ОК "Юг", Одесская обласная прокуратура
Дословно: "Продолжая террор гражданского судоходства, враг коварно ударил противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесской области с самолетов тактической авиации в Черном море.
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Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, в момент его захода в порт".
Детали: Ранены трое членов экипажа, которые являются гражданами Филиппин. Один из них госпитализирован.
Лоцман погиб, еще один работник порта получил ранения.
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