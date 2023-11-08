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Зеленский: У нас есть очень конкретный план на следующий год

Татьяна ОлейникСреда, 8 ноября 2023, 20:02
Зеленский: У нас есть очень конкретный план на следующий год
фото - оп

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть на следующий год конкретный план по возвращению своей территории, впрочем, детали объяснять не стал.

Источник: Зеленский в интервью в рамках мероприятия Reuters NEXT

Детали: На вопрос журналистки о том, сколько земли Украина сможет вернуть в следующем году, Зеленский отметил, что мы пока не закончили и этот год.

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Прямая речь: "Мы попытаемся показать результат и в этом году. Но мы теряем людей каждый день. Это не шоу и фильм. Нам не нужно  удивить всех на свете. Но нам нужно для себя попытаться не потерять ни один день…

На следующий год у нас есть план, очень конкретный план. Но мне жаль, я не могу о нем говорить".

Темы: Зеленскийвойна
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