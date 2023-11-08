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США использовали 96% средств на помощь Украине, утвержденных Конгрессом – Кирби

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 8 ноября 2023, 23:22
США использовали 96% средств на помощь Украине, утвержденных Конгрессом – Кирби
ДЖОН КИРБИ, ФОТО BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США использовали почти все средства, утвержденные Конгрессом на помощь Украине и призвал одобрить запрос на дополнительную помощь.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки", Кирби заявил на брифинге в среду

Детали: "Если считать от общей суммы средств, которые были предоставлены Украине с начала войны, а это более 60 миллиардов долларов, и это не только помощь в сфере безопасности, это экономическая, финансовая помощь и гуманитарная помощь – мы использовали примерно 96% того, что осталось", – сказал он.

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Представитель Белого дома уточнил, что США использовали более 90% средств для помощи по безопасности для Украины.

"Минобороны имеет примерно до 1,1 миллиарда долларов для пополнения запасов к зиме. Итак, эта взлетно-посадочная полоса становится короче, и поэтому нам нужно одобрить этот дополнительный запрос (в Конгрессе. – Ред.)", – добавил Кирби.

Чиновник подчеркнул, что США должны и дальше предоставлять Украине помощь в сфере безопасности, чтобы украинские силы могли максимально использовать время, которое у них осталось, до ухудшения погоды, что усложнит продвижение.

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Как известно, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине.

Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.

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Темы: СШАпомощь Украине
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